Les parlementaires réagissent au discours du Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Des parlementaires ont souligné, vendredi à Rabat, que le Discours prononcé par le Roi Mohammed VI devant les membres des deux Chambres du Parlement, est porteur d’orientations importantes pour la poursuite des chantiers de développement et la consécration de la justice sociale et territoriale afin de répondre aux aspirations et attentes des citoyens.

Dans des déclarations à la MAP, ces députés ont mis en avant les Hautes orientations Royales relatives au parachèvement des chantiers de la régionalisation avancée et de la déconcentration administrative, à la réduction des disparités territoriales et à la consolidation de la souveraineté nationale dans les secteurs stratégiques.

Ils ont, à cet égard, insisté sur l’impératif de rehausser l’action législative et de contrôle de l’institution parlementaire en vue d’accompagner la dynamique du développement que connaît le Royaume.

Dans ce sens, le député Ahmed Touizi, du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a relevé que le Discours Royal comporte des orientations au gouvernement et au parlement au sujet de la mise en oeuvre des grands chantiers stratégiques de la régionalisation avancée et de la déconcentration administrative, outre l’importance de la constitution de réserves stratégiques en produits de première nécessité, notamment dans les secteurs énergétique, alimentaire et des médicaments.

De son côté, le député Yassine Oukacha, du Rassemblement National des Indépendants (RNI), a souligné que le Discours Royal est porteur de messages et d’orientations importantes relatifs notamment à l’engagement moral liant les députés aux citoyens, notant que ces Orientations constituent un catalyseur en vue de s’acquitter des missions constitutionnelles et parlementaires et de répondre aux attentes des citoyens.

Pour sa part, Abdelkader El Kihel, membre du Groupe istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme à la Chambre des conseillers, a souligné que les questions liées à l’autonomisation territoriale des régions ont bénéficié d’une attention particulière dans le Discours Royal, tant au niveau des compétences que de la consolidation des ressources financières, outre l’importance accordée à la déconcentration administrative, insistant sur la nécessité pour les services publics d’être à la hauteur de cette autonomisation territoriale et administrative.

Dans la même veine, le député du Parti Justice et Développement (PJD), Abdellah Bouanou, a mis l’accent sur les priorités contenues dans le Discours Royal pour la prochaine étape, au premier rang desquelles figurent la réalisation de l’équité territoriale et le renforcement des stocks stratégiques du Royaume en produits énergétiques, alimentaires et autres denrées de base, ainsi que la mise en œuvre du chantier de la déconcentration administrative, à travers la définition des compétences des régions et le renforcement de leurs ressources humaines et matérielles.

Pour sa part, la députée Ilhame El Hassani El Alaoui, du groupe du Mouvement Populaire, a mis en avant l’importance des orientations Royales visant la poursuite du processus de développement et de réforme dans le Royaume, insistant sur les responsabilités importantes qui incombent aux parlementaires en matière d’accompagnement de ces grands chantiers et de consolidation de l’action législative et de contrôle, en plus de la consécration de la justice sociale et territoriale.

De son côté, la députée du parti Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), Fadwa Rajwani, a souligné que le discours Royal a appelé à traduire la fierté d’appartenance au Royaume en un engagement concret, sérieux et sincère, ajoutant que le Souverain a invité les représentants de la nation à assumer pleinement leurs responsabilités et à honorer leur engagement vis-à-vis des citoyens.

Dans une déclaration similaire, le député Rachid Hamouni, du groupe Progrès et Socialisme à la chambre des représentants, a indiqué que le discours prononcé par Sa Majesté le Roi a mis l’accent sur la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des grands chantiers, notamment ceux ayant trait à la réduction des disparités sociales et territoriales, à l’accélération de l’implémentation de la régionalisation avancée, la décentralisation et la déconcentration administratives, outre le renforcement de la souveraineté nationale dans les domaines énergétique, alimentaire et hydrique, en plus de la poursuite de l’exécution des plans de développement, tout en accordant une importance particulière à l’emploi et à la jeunesse.

Et de souligner que le discours Royal a mis l’accent sur l’importance pour les parlementaires de s’acquitter de leurs missions législatives et de contrôle tout en restant à l’écoute des préoccupations des citoyens.

Le député du Parti Unité et Démocratie (PUD), Abdelaziz Barik, a mis en avant l’importance des orientations royales relatives à la régionalisation avancée, en tant que vecteur fondamental permettant d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement à l’ensemble des provinces et régions.

Quant à la députée Nabila Mounib, de l’Alliance de la Gauche, elle a affirmé que le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux membres du Parlement revêt une importance capitale, au regard des orientations qu’il contient et des questions qu’il a évoquées, notamment celles liées à la jeunesse et à la réduction des disparités sociales et spatiales.

Pour sa part, le conseiller parlementaire Khalihenna El Karch, du groupe de la Confédération Démocratique du Travail (CDT), a affirmé que le Discours Royal est porteur de messages fondamentaux qui doivent être pris en compte dans l’élaboration des politiques publiques, notamment en ce qui concerne l’attention particulière à accorder aux jeunes à travers la création d’opportunités d’emploi, ainsi que la consolidation de la souveraineté hydrique et énergétique face aux changements climatiques et aux tensions géopolitiques actuelles.

S.L.