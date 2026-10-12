Chambre des représentants : le président sera élu ce mardi

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Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des Représentants tient, mardi, une séance plénière qui sera consacrée à l’élection de son président.

Un communiqué du président du bureau provisoire de la Chambre des représentants indique que cette séance, qui se tient conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution, et à l’article 48 du Règlement Intérieur de la Chambre, se tiendra à partir de 15h00.

S.L.