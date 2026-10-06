Le PPS va-t-il participer au prochain gouvernement ?

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Nabil Benabdallah, secrétaire général du PPS, a affirmé que l’option d’une participation au nouveau gouvernement dirigé par le PAM demeure « difficile », dans la mesure où elle interpelle le parti sur le rôle qu’il pourrait jouer depuis cette position, vu l’ampleur des différents défis auxquels le pays est confronté.

S’exprimant ce mardi lors de la présentation du rapport du Bureau politique devant la session extraordinaire du Comité central du parti, Benabdallah a déclaré : « En toute sincérité, la profondeur et le sérieux des discussions, le grand sens des responsabilités, l’écoute mutuelle dans une atmosphère de camaraderie particulièrement constructive, ainsi que les efforts de tous, sont autant d’éléments qui nous ont permis d’aboutir aujourd’hui à une position où les points de vue et les opinions se sont considérablement rapprochés. Chacun garde à l’esprit l’intérêt supérieur de notre pays et de notre peuple, ainsi que l’impact de nos choix sur notre parti et son positionnement futur. »

Benabdallah a précisé que le Bureau politique avait tenu cinq réunions en l’espace d’une semaine, soulignant que ses membres avaient examiné, sous tous les angles, l’ensemble des éléments et des données liés à cette situation complexe et difficile, afin de déterminer ce que le parti devait faire, avec qui, sur quelles bases et depuis quelle position.

Il a indiqué que l’option de l’opposition « est sur la table, peut faire l’objet de discussions et peut avoir ses justifications et sa pertinence », tandis que la participation au gouvernement constitue, selon lui, « un choix difficile ».

Il a aussi rappelé que le parti avait déjà été confronté à ce type de choix à plusieurs reprises et qu’il les avait toujours abordés avec courage, responsabilité, indépendance et sérénité.

Benabdallah a également estimé que les développements survenus par le passé avaient démontré que le PPS était capable de prendre les décisions appropriées grâce à la mobilisation de son « intelligence collective », soulignant que l’une des caractéristiques du parti est précisément d’être un « penseur collectif ».

Il a affirmé que le PPS, en tant que parti démocratique, veille à maintenir un débat sain et a pour habitude de ne pas se précipiter lorsqu’il s’agit de prendre des décisions importantes et fondamentales.

H.M