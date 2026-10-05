Fatima Ezzahra El Mansouri poursuit ses consultations avec le PPS et l’USFP

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Driss Lachgar, premier secrétaire de l’USFP, s’est rendu lundi en fin de journée au siège du Parti PAM, pour une rencontre prévue avec Fatima Ezzahra El Mansouri, Cheffe du gouvernement désignée.

Cette visite intervient après l’entretien accordé lundi matin par El Mansouri au secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdallah. Selon les sources de Le Site info, les échanges ont duré près de deux heures.

Contactés par le site, des responsables du PPS n’ont pas souhaité dévoiler les conclusions de cette rencontre, se limitant à préciser que « Benabdallah en informera le bureau politique ce mardi ».

La venue de Lachgar au siège du PAM renforce l’hypothèse d’un gouvernement réunissant les partis de la Koutla : l’Istiqlal, le PPS et l’USFP.

Dans ce contexte, la participation du RNI, arrivé deuxième aux élections législatives du 23 septembre derrière le PAM, reste incertaine. Son sort devrait se préciser mardi ou, au plus tard, mercredi, permettant de savoir si sa volonté de rejoindre le gouvernement sera acceptée.

H.M.