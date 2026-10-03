Le RNI prêt à participer au prochain gouvernement

Le Conseil national du RNI s’est dit prêt à participer au prochain gouvernement dirigé par Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM). Il a mandaté le président du parti, Mohamed Chaouki, pour conduire les démarches relatives à cette participation, conformément à l’intérêt national.

Cette décision a été prise lors de la session extraordinaire du Conseil national, tenue samedi 3 octobre 2026 à Rabat, conformément aux statuts et au règlement intérieur du parti.

Selon le communiqué, les membres du Conseil national ont félicité la direction et les militants du PAM pour leur première place aux dernières élections législatives, tout en affirmant leur respect de la volonté des électeurs et des résultats des urnes.

Ils ont également adressé leurs félicitations à Fatima Ezzahra El Mansouri pour la confiance royale dont elle a bénéficié à travers sa nomination à la tête du gouvernement, dans le respect du choix démocratique et des dispositions constitutionnelles. Ils ont exprimé leur fierté quant à la place accordée par le Roi Mohammed VI à la femme marocaine.

Les membres du Conseil national ont salué le climat positif dans lequel se sont déroulées les dernières élections législatives, estimant qu’il témoigne de la consolidation du choix démocratique accompagné par le Souverain depuis son accession au Trône.

Le Conseil national a aussi félicité l’ensemble des militants, candidats, élus, instances et organisations parallèles du parti pour leurs efforts, leur discipline et leur défense du RNI et de ses orientations, considérées comme une composante essentielle de sa construction depuis sa création.

Le parti estime enfin que les résultats obtenus lors des dernières élections, malgré le recul enregistré, montrent qu’il demeure « une véritable force politique », capable de résister, de poursuivre son action et de tirer les enseignements du scrutin, après cinq années de gestion gouvernementale et le coût politique qui en découle.

H.M.