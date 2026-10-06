Benkirane clarifie ses propos sur El Othmani et lui présente ses excuses

Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), a tenu à clarifier ses récentes déclarations au sujet de Saad Dine El Othmani, après la diffusion sur les réseaux sociaux d’un extrait tronqué d’une intervention qu’il avait prononcée samedi dernier lors d’une cérémonie organisée par son parti à Nouaceur.

Dans une mise au point publiée sur sa page officielle Facebook, Benkirane a expliqué que la séquence en question s’inscrivait dans le cadre de sa réponse à ce qu’il a qualifié d’« attaque lâche » de la part d’Abdelatif Ouahbi. Il a également précisé qu’il ignorait alors la participation de Saad Dine El Othmani à la campagne électorale.

Le secrétaire général du PJD a par ailleurs tenu à réaffirmer publiquement son estime à l’égard de l’ancien chef du gouvernement, rappelant les décennies de travail qu’ils ont partagées. Il a souligné qu’il lui vouait « tout le respect et toute la considération », malgré les divergences qui peuvent exister entre eux dans l’appréciation de certaines situations et sur certaines positions.

Benkirane a toutefois estimé qu’il aurait été préférable qu’El Othmani s’abstienne de participer à certaines activités, considérant que celles-ci pourraient être exploitées par les adversaires du parti et susciter des prises de position hostiles à son égard et à celui du PJD.

Face aux réactions suscitées par ses propos, le dirigeant islamiste a finalement présenté ses excuses à Saad Dine El Othmani. « Si mon appel public à rester chez lui a pu constituer une offense, je lui confirme qu’elle n’était pas intentionnelle et je lui demande de bien vouloir m’en excuser », a-t-il déclaré, mettant ainsi l’accent sur l’absence d’intention de porter atteinte à son ancien compagnon de route.