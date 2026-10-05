Agadir: une forte explosion provoque la panique

Une forte explosion a retenti dans le quartier de Talborjt, à Agadir, dans les premières heures de ce lundi, provoquant la panique parmi les habitants.

Selon une source de Le Site info, deux grandes bonbonnes de gaz ont explosé au sous-sol d’une villa, précisant qu’une fuite de gaz serait à l’origine de l’incident. Et d’ajouter que l’explosion n’a pas fait de victimes mais a causé d’importants dégâts matériels

Alertés, les éléments de la Protection civile se sont rendus sur place pour éteindre l’incendie déclenché par l’explosion et sécuriser les lieux. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, afin d’établir les circonstances de l’incident et en déterminer les causes.

H.M.