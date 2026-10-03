Fatima Ezzahra El Mansouri présente le bilan de ses consultations avec les partis

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Fatima Ezzahra El Mansouri, Cheffe du gouvernement désignée et coordinatrice de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM), a réuni les membres du bureau politique et les secrétaires régionaux du parti avant la session du Conseil national, prévue ce samedi à Skhirat.

El Mansouri leur a présenté les conclusions de ses rencontres avec les dirigeants des partis politiques, tenues mercredi et jeudi. Ces échanges ont concerné le RNI, l’Istiqlal, le MP, l’USFP, le PPS, l’UC et le MDC.

Les grandes lignes des alliances envisagées par le PAM devraient se préciser ce samedi, avec la tenue des conseils nationaux du RNI, de l’Istiqlal et du Mouvement populaire.

A noter que la composition du gouvernement El Mansouri est attendue avant l’ouverture de la législature par le Roi Mohammed VI, vendredi prochain.

H.M.