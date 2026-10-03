Sahara: l’Equateur soutient le plan d’autonomie marocain

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Équateur a réaffirmé, vendredi à New York, son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour parvenir à une solution définitive à la question du Sahara marocain, estimant qu’il s’agit de l’unique proposition « sérieuse, crédible et réaliste » pour avancer vers un règlement durable.

« Conformément à la résolution 2797 du Conseil de sécurité, l’Équateur soutient la proposition marocaine d’autonomie, qui est l’unique proposition sérieuse, crédible et réaliste pour avancer vers une solution durable », a déclaré le représentant de ce pays latino-américain devant la 4e Commission des Nations unies.

L’Équateur a également souligné son attachement au processus politique mené sous les auspices des Nations unies, ainsi qu’aux efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel en vue de parvenir à un règlement politique définitif de cette question.

Le représentant de l’Équateur a, par ailleurs, appelé les parties à « participer de bonne foi et sans conditions préalables » aux négociations facilitées par le Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé personnel, en se basant sur l’initiative marocaine afin de parvenir à une solution “définitive et mutuellement acceptable” à ce différend régional.

S.L.