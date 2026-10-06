Carburants, prix, services essentiels… les consommateurs interpellent le gouvernement

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La Fédération nationale des associations de consommateurs au Maroc appelle à renforcer les mécanismes de protection des consommateurs et à préserver leur pouvoir d’achat, dans un contexte marqué par des évolutions et des défis persistants liés aux prix, à la qualité des produits et des services et à la transparence des marchés.

Dans une note adressée à la nouvelle cheffe du gouvernement, la Fédération souligne que la protection du consommateur constitue une responsabilité collective, nécessitant une coordination accrue entre les institutions publiques, les professionnels et les associations de défense des consommateurs. L’objectif est de garantir davantage de transparence sur les marchés et de mieux préserver les droits des citoyens.

Parmi ses principales recommandations, la Fédération préconise de renforcer les mécanismes de contrôle des marchés et de lutter contre les pratiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs, notamment en matière de prix, de spéculation et de pratiques commerciales illégales. Elle insiste également sur la nécessité de garantir aux consommateurs un accès à une information claire, suffisante et transparente sur les produits et services proposés.

La Fédération propose, à cet égard, la création d’un Observatoire national des prix et du pouvoir d’achat. Celui-ci aurait pour mission de s’appuyer sur des données fiables et transparentes afin de suivre l’évolution des prix des biens et services essentiels, d’identifier les écarts entre les différentes régions et d’analyser l’évolution des prix à travers les différentes étapes de production et de distribution. Des indicateurs et rapports périodiques pourraient également être publiés, faisant de cet observatoire un véritable outil d’alerte précoce.

Davantage de transparence sur les prix des carburants

La question des prix des carburants figure également parmi les priorités soulevées par la Fédération. Compte tenu de leur impact direct sur de nombreux secteurs économiques ainsi que sur les prix des biens et services, elle estime que ce dossier nécessite davantage de transparence.

Elle recommande notamment de renforcer la publication des données relatives aux composantes du prix final des carburants, aux coûts d’importation, de stockage et de distribution, ainsi qu’aux marges des différents intervenants. Une plus grande transparence permettrait, selon la Fédération, aux consommateurs et à l’opinion publique de mieux comprendre les évolutions des prix.

La Fédération appelle par ailleurs à poursuivre les efforts visant à préserver le pouvoir d’achat des ménages, à travers un meilleur encadrement des marchés et un renforcement du contrôle des circuits de distribution. Elle préconise également de lutter contre les pratiques susceptibles d’entraîner une hausse injustifiée des prix des produits et services essentiels.

Télécoms, eau, électricité et services financiers dans le viseur

La protection du consommateur doit également, selon la Fédération, être renforcée dans plusieurs secteurs essentiels, notamment les télécommunications et l’internet, l’eau et l’électricité, le transport ainsi que les services financiers.

Elle insiste sur la nécessité de garantir la qualité de ces services, mais aussi de renforcer la transparence des conditions d’accès et d’utilisation, afin de mieux protéger les consommateurs.

Sur le volet alimentaire, la Fédération demande un contrôle plus strict de la qualité et de la sécurité des produits, ainsi que du respect des conditions de stockage, de transport et d’exposition à la vente, afin de préserver la santé et la sécurité des citoyens.

Le commerce électronique, nouveau défi

Face à l’essor du commerce électronique et de l’économie numérique, la Fédération appelle également à renforcer les garanties accordées aux consommateurs lors des achats à distance. Elle estime que la consolidation de la confiance dans les transactions électroniques passe notamment par une meilleure protection des droits des consommateurs et une plus grande transparence des opérations.

Enfin, la Fédération rappelle que la protection du consommateur ne saurait se limiter au contrôle et aux sanctions. Elle appelle également à renforcer l’éducation à la consommation et les campagnes de sensibilisation, afin de permettre aux citoyens de mieux connaître leurs droits et leurs obligations et de prendre des décisions d’achat éclairées.

Elle encourage ainsi les consommateurs à signaler les dépassements et pratiques susceptibles de porter atteinte à leurs droits, tout en réaffirmant la disponibilité des associations de protection des consommateurs à contribuer au débat public et au suivi de la situation des marchés.

Pour la Fédération nationale des associations de consommateurs, la protection du consommateur et la préservation de son pouvoir d’achat constituent ainsi un chantier collectif, qui nécessite une coopération renforcée entre le gouvernement, les autorités publiques, les professionnels et les associations, afin de construire des marchés plus transparents et équilibrés et de renforcer la confiance entre consommateurs et acteurs économiques.