Météo au Maroc: fortes pluies ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 6 octobre 2026 :

– Persistance des nuages d’origine tropicale avec averses orageuses localement importantes et rafales sous orages sur les provinces du Sud.

– Averses orageuses locales sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et le Saiss.

– Passages nuageux denses sur les plaines nord et centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes avec pluies ou averses localement orageuses.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Rafales de vent modérées à assez fortes par endroits sur l’Atlas, les plaines nord et centre et le Rif.

– Températures minimales de l’ordre de 08/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 17/20°C sur les Hauts plateaux orientaux et les versant est de l’Atlas et de 20/25°C partout ailleurs.

– Température en baisse sur le Sud, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et la Méditerranée.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit, au Nord de Mehdia et au Sud de Boujdour, devenant peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.