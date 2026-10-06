Coupure d’eau à Bouskoura: plusieurs quartiers concernés

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La Société régionale multiservices Casablanca-Settat (SRM-CS) a annoncé, ce mardi 6 octobre, le lancement de travaux de réparation urgents à la suite d’une fuite détectée sur une conduite principale d’approvisionnement en eau potable dans le secteur de la zone «Al Baidaa», à Bouskoura.

Cette intervention technique a entraîné une interruption temporaire et imprévue de l’alimentation en eau potable dans plusieurs quartiers, notamment Arsat Bouskoura, Al Baidaa et Diar Al Yousr, ainsi que dans les lotissements et zones avoisinantes.

Pour accélérer les opérations et limiter autant que possible la durée de la coupure, la société a mobilisé ses équipes techniques ainsi que les moyens matériels nécessaires afin de réparer la conduite et de rétablir le service dans les meilleurs délais.

Dans un communiqué, la SRM-CS a présenté ses excuses à l’ensemble des clients concernés pour ces perturbations exceptionnelles, assurant que la distribution de l’eau potable devait reprendre progressivement son cours normal au cours de la matinée.

La société invite ainsi les habitants des secteurs concernés à faire preuve de compréhension, le temps que les équipes achèvent les travaux et rétablissent complètement l’approvisionnement.