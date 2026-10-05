Sport au Maroc : 100 personnalités lancent un appel pour une nouvelle ambition nationale

Cent personnalités et acteurs de l’écosystème sportif marocain s’unissent autour d’un « Appel pour une nouvelle ambition sportive nationale », avec la volonté de placer durablement le sport parmi les priorités du pays.

Champions et anciens internationaux, présidents et dirigeants de fédérations, entraîneurs, entrepreneurs, journalistes, chercheurs, universitaires, professionnels du sport et acteurs associatifs ont choisi de porter collectivement cet appel.

Une diversité de profils réunis autour d’une même conviction : l’ambition sportive du Maroc doit désormais se traduire davantage dans la vie quotidienne des Marocaines et des Marocains.

Alors que le sport contribue à la santé, à l’éducation et à l’avenir de la jeunesse, mais aussi à la création d’emplois, au développement des entreprises marocaines et au rayonnement du Royaume, les signataires appellent à prendre cinq engagements :

Donner au sport un véritable pilotage national

Créer un ministère de plein exercice exclusivement consacré au sport, ou une instance publique entièrement dédiée, disposant de moyens propres et de la capacité de coordonner l’action de l’État. Construire une stratégie nationale partagée et mesurable

Associer les acteurs du secteur autour d’une stratégie dotée de financements identifiés et d’objectifs publics. Rendre la pratique sportive plus accessible

Permettre au plus grand nombre de pratiquer une activité sportive, avec une attention particulière portée aux jeunes, aux femmes, aux personnes en situation de handicap et aux territoires insuffisamment équipés. Clarifier la gouvernance du sport

Définir les responsabilités, renforcer la transparence dans l’attribution des financements et développer l’évaluation des résultats. Faire de chaque investissement un héritage durable

Profiter de la dynamique sportive actuelle pour développer la pratique, les compétences, les entreprises marocaines et l’investissement dans l’économie du sport.

À travers cet appel, les 100 signataires invitent les formations politiques et le prochain gouvernement à inscrire ces engagements parmi leurs priorités et à ouvrir une concertation avec celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien.

L’initiative entend ainsi contribuer au débat public autour de la place du sport dans les politiques publiques et poser les bases d’une ambition sportive nationale qui associe pratique, performance, inclusion, gouvernance et développement économique.

100 voix, 5 engagements, une ambition commune

La liste des 100 signataires reflète la diversité de l’écosystème sportif marocain et la volonté de dépasser les disciplines, les fonctions et les parcours individuels pour porter une démarche collective.

L’appel et la liste complète des 100 signataires sont joints au présent communiqué.

« Donnons au sport la place, les moyens et la gouvernance qu’il mérite. »