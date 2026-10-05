Man. United: Noussair Mazraoui prêt pour le match face à Tottenham ?

A la Une

Noussair Mazraoui a quitté le rassemblement de la sélection nationale avant la rencontre face au Mali, après s’être blessé lors du match contre le Lesotho, en marge de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Le joueur avait dû quitter la pelouse avant la fin de la rencontre, en raison de douleurs qui l’empêchaient de poursuivre le match. Il a ensuite passé plusieurs examens médicaux pour déterminer la nature de la blessure.

Les staffs technique et médical des Lions ont décidé de ne prendre aucun risque. Mazraoui est ainsi rentré en Angleterre pour poursuivre son programme de récupération avec Manchester United. Selon des médias britanniques, le défenseur marocain pourrait être disponible pour le match face à Tottenham, prévu le 10 octobre, à condition d’avoir pleinement retrouvé sa forme.

H.M.