Blocage des lycées en France: reprise progressive des cours à partir de mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre français de l’Education nationale, Édouard Geffray, a annoncé lundi « une reprise progressive des cours partout à partir de mercredi », faisant état d’une « nette décrue des perturbations » liées aux protestations des lycéens.

« L’objectif c’est que, dès mercredi matin, les cours reprennent progressivement partout », a déclaré le ministre, cité par les médias, lors d’une visite dans un lycée en région parisienne où il a pu rencontrer des lycéens.

Trois jours après une série de rencontres avec les représentants des élèves, M. Geffray a exprimé la volonté de l’exécutif de répondre aux attentes exprimées tout en soulignant « la nécessité de prendre le temps pour échanger avec les parties concernées ».

Tout en appelant les proviseurs d’établissements à préparer la reprise des cours au cours de la semaine, le responsable gouvernemental a estimé que la mobilisation des lycéens est « une liberté qui se respecte et se protège ».

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu avait demandé, dimanche, la mise en œuvre d’une feuille de route en cinq points pour répondre à la mobilisation en cours des lycéens, tout en annonçant « de premières décisions avant la fin du mois ».

« Le principe est que les cours devront reprendre partout où la sécurité et l’état des locaux le permettent, en tenant compte, au cas par cas, de la situation locale », a affirmé M. Lecornu dans une lettre adressée à plusieurs ministres de son gouvernement.

Dans cette missive, il a indiqué que « la fermeté face aux violences doit aller de pair avec l’écoute des inquiétudes légitimes », jugeant nécessaire de faire « un pas supplémentaire pour répondre aux difficultés des lycéens et des personnels éducatifs ».

S.L