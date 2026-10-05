Mbappé reprend l’entraînement individuel avec le Real Madrid

Le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé, blessé à un genou lors du match contre la Turquie le 25 septembre, a repris l’entraînement individuel lundi et espère pouvoir rejouer dès samedi avec le Real Madrid, annonce le club espagnol.

« L’attaquant poursuit son processus de récupération avec l’intention d’être disponible pour le match de ce samedi contre Villarreal, pour le compte de la huitième journée de Liga », écrit le club merengue sur son site internet.

« Kylian Mbappé, précise le Real, a effectué une séance de travail individuelle en fin d’après-midi à la Ciudad Real Madrid (le centre d’entraînement, ndlr), s’entraînant aussi bien à l’intérieur des installations que sur la pelouse, où il a travaillé avec et sans ballon ».

Le Français a déjà marqué 7 buts en autant de journées de championnat cette saison, mais le Real n’occupe pour l’instant que la quatrième place du classement, déjà à 6 points du leader Barcelone.

S.L.