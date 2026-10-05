Une vidéo d’Issoufou Dayo fait réagir les Wydadis

Issoufou Dayo a séduit les supporters du Wydad de Casablanca par son attitude envers ses coéquipiers lors du dernier match face au Widad Témara, comptant pour la première journée de la Botola.

Dans une vidéo relayée sur la Toile, Dayo exhorte les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes pour répondre aux attentes des supporters. Son discours mobilisateur a d’ailleurs été salué par les fans du Wydad et certains ont même demandé qu’il soit nommé capitaine, malgré son arrivée récente au club.

Dayo reste l’un des joueurs marquants de la Botola. Il s’était illustré avec la Renaissance de Berkane avant de quitter le club, puis de retrouver la Botola sous les couleurs du Wydad.

H.M.