PPS: Nabil Benabdellah a-t-il démissionné ?

A la Une

Plusieurs sources officielles au sein du bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) ont démenti la démission du secrétaire général, Mohamed Nabil Benabdallah, lors de la réunion tenue jeudi.

Ces sources, qui se sont exprimées pour Le Site info, ont qualifié d’infondées les informations publiées à ce sujet. Elles ont précisé que la réunion du bureau politique s’est penchée sur l’analyse des résultats obtenus lors des élections législatives organisées mercredi, dans l’attente d’une autre réunion prévue au début de la semaine prochaine.

A noter que le PPS a tenu, ce vendredi après-midi dans son siège à Rabat, une conférence de presse consacrée à la présentation d’une première évaluation des échéances législatives. Le parti en est ressorti avec seulement 19 sièges, alors qu’il en avait obtenu 22 lors des élections de 2021.

Benabdallah avait qualifié les résultats de son parti de « décevants » et en deçà des ambitions escomptées, compte tenu du volume de travail fourni par les « camarades » dans les rangs de l’opposition tout au long de la législature écoulée.

H.M.