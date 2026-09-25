Maroc-Gabon: Mohamed Ouahbi s’exprime après la victoire des Lions

A la Une

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, s’est dit « satisfait » du rendement des Lions de l’Atlas, après leur victoire face au Gabon (2-0), vendredi, pour le compte de la première journée du Groupe A des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027).

« Je suis satisfait du bilan de ce match. Nous avons bien joué, nous avons gagné et nous avons complètement dominé la rencontre. Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions et nous aurions pu marquer davantage de buts », a déclaré Ouahbi lors de la conférence de presse d’après-match.

Le technicien national a, toutefois, relevé la nécessité de continuer à progresser, soulignant que l’équipe se devait d’être plus efficace dans le dernier geste.

« Nous avons été convaincants, mais nous pouvons faire mieux. Nous sommes exigeants envers nous-mêmes et nous allons continuer à progresser », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que les Lions de l’Atlas doivent notamment « mieux concrétiser leurs occasions et prendre des décisions plus simples ».

Interrogé sur ses choix offensifs, Ouahbi a expliqué que la titularisation de Zabiri répondait notamment à sa bonne forme actuelle avec son club, Racing Santander.

« C’est la forme du moment. Il est performant avec son club », a-t-il expliqué.

Concernant Rahimi, entré en cours de jeu et auteur du deuxième but marocain, le sélectionneur a mis en avant ses qualités offensives.

« Nous connaissons ses qualités. Il est explosif, il est rentré et il a marqué. Tous les joueurs sont importants. Nous n’avons pas de hiérarchie », a-t-il souligné.

Ouahbi a également salué la prestation des jeunes joueurs, notamment Ali Maamar et Abdellah Ouazzane, qui « est entré dans un moment délicat mais a montré beaucoup de qualités ».

Le sélectionneur national a, par ailleurs, mis en avant la solidité de la charnière centrale composée de Nayef Aguerd et Diop, estimant que les deux défenseurs, qui « se connaissent », apportent « beaucoup d’assurance à la défense ».

Évoquant la suite de la campagne qualificative, Ouahbi a insisté sur l’importance de bien gérer les déplacements à venir.

« On a un long voyage en Afrique du Sud. Je l’ai dit aux joueurs, mais nous allons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Ces déplacements vont nous faire grandir », a-t-il indiqué.

Le sélectionneur national a enfin assuré que son équipe abordera la prochaine rencontre contre Lesotho avec l’ambition de poursuivre sur cette dynamique : « Nous allons mettre la meilleure équipe possible pour gagner un deuxième match d’affilée. »

S.L.