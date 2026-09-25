Rentrée scolaire : des manuels toujours introuvables

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La Ligue des libraires du Maroc a adressé un courrier au ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports au sujet de la pénurie constatée de plusieurs manuels scolaires de différents niveaux. Cette démarche fait suite aux informations recueillies sur le terrain auprès de professionnels des librairies dans plusieurs régions du Royaume.

La Ligue précise que cette situation a engendré des difficultés pour les familles, les élèves et les librairies professionnelles, notamment en ce qui concerne les manuels des Écoles pionnières, alors que la demande reste soutenue et que les quantités disponibles sont insuffisantes.

Dans une lettre adressée au ministre, dont Le Site info détient une copie, la Ligue indique avoir constaté que certains manuels scolaires en rupture dans les librairies sont disponibles sur des marchés et dans des points de vente situés en dehors des circuits professionnels habituels. Elle demande ainsi de vérifier leurs circuits de distribution, les quantités distribuées ainsi que les parties qui en ont bénéficié.

La Ligue a également demandé au ministre de l’Éducation nationale de vérifier les raisons de cette pénurie et de l’insuffisance des quantités imprimées et distribuées, ainsi que d’examiner les circuits de distribution des manuels qui font défaut dans les librairies professionnelles.

Elle appelle également à prendre les mesures nécessaires afin de garantir une distribution organisée et équitable des manuels scolaires et de permettre aux familles et aux élèves de se les procurer dans les meilleurs délais.

La Ligue des libraires souligne que cette démarche s’inscrit dans le cadre de sa contribution au traitement des difficultés constatées sur le terrain à l’occasion de la rentrée scolaire, à la protection des droits des élèves et des familles ainsi qu’à l’organisation du marché du livre scolaire.

Elle précise avoir mis à la disposition du ministère les informations dont elle dispose, notamment une liste des manuels indisponibles dans les librairies professionnelles, ainsi que des photos et des informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état de la présence de certains de ces ouvrages sur des marchés et dans différents points de vente, afin que ces éléments puissent être vérifiés.

H.M