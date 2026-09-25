Maroc-Gabon: les Lions mènent au score à la mi-temps (1-0)

La sélection nationale mène au score face au Gabon (1-0), à l’issue de la première période de la rencontre.

Les Lions de l’Atlas ont réussi à débloquer la situation à la 36e minute grâce à Noussair Mazraoui. Le défenseur a trouvé le chemin des filets sur une passe décisive de Nayef Aguerd, permettant aux hommes de Mohamed Ouahbi de prendre l’avantage.

Le Maroc regagne ainsi les vestiaires avec un but d’avance et tentera de confirmer en seconde période.

H.M