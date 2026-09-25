France: une première réussie pour Zidane

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection française de football a réussi ses débuts en Ligue des nations en allant s’imposer 1-0 en Turquie, pour le compte de la première journée vendredi soir à Izmit, pour la première de Zinédine Zidane à la tête des Bleus.

Les Français ont longtemps buté sur une équipe turque bien organisée avant de trouver la faille au retour des vestiaires. Le capitaine Kylian Mbappé a débloqué la rencontre à la 54e minute sur une passe millimétrée d’Olise pour offrir aux Tricolores leur premier succès de cette nouvelle campagne de Ligue des nations.

Mbappé a inscrit l’unique but de la rencontre avant de quitter la pelouse cinq minutes plus tard, touché au genou gauche sur l’action de son but.

Pour son premier match sur le banc de l’équipe de France, Zidane commence ainsi son mandat par une victoire, devenant le premier sélectionneur des Bleus à remporter son premier match depuis Aimé Jacquet en 1994.

Les Turcs ont terminé la rencontre à dix après l’expulsion de leur gardien Uğurcan Çakır à la 87e minute. Le portier, sorti de sa surface, a touché le ballon de la main pour interrompre une offensive française menée par Bradley Barcola. Il a été directement expulsé après intervention de la VAR.

La sélection française devra rapidement enchaîner avec trois rencontres de Ligue des nations, avec au programme un déplacement en Belgique le 28 septembre, avant de recevoir l’Italie le 2 octobre puis la Belgique trois jours plus tard.

S.L.