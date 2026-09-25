Sébastien Migné, sélectionneur du Gabon: «Je ne suis pas surpris du haut niveau du Maroc»

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur du Gabon, Sébastien Migné, a reconnu le haut niveau de jeu affiché par la sélection marocaine, après la défaite de son équipe face aux Lions de l’Atlas, lors de la première journée du groupe A des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations (2-0).

« Le Maroc a des principes de jeu très forts. On avait identifié notamment les jeux en triangle sur le côté. Je pense que leur première mi-temps en a été la preuve », a déclaré Migné lors de la conférence de presse d’après-match.

Le technicien français a souligné que la prestation des Lions de l’Atlas était conforme à ce que son équipe avait anticipé avant cette rencontre.

« Je ne suis pas surpris du haut niveau et des principes de jeu du Maroc. C’était fidèle à ce qu’on attendait d’eux », a-t-il relevé.

Sébastien Migné s’est également dit quelque peu surpris par le nombre de jeunes joueurs alignés d’entrée par Mohamed Ouhabi, estimant toutefois que le sacre du Maroc au Mondial des moins de 20 ans témoigne de l’existence d’un important vivier de jeunes talents.

« Ils sont champions du monde des moins de 20 ans, on sait qu’il y a un large réservoir. Je pense que le coach a raison de s’en servir et de leur donner de l’expérience », a-t-il affirmé.

Pour Migné, le lancement d’une nouvelle compétition constitue justement une occasion propice pour intégrer progressivement ces jeunes éléments, d’autant plus que le Maroc évolue à domicile.

S.L.