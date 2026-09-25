Législatives 2026 : les résultats définitifs identiques aux résultats provisoires

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Par LeSiteinfo avec MAP

Les résultats définitifs des élections législatives organisées le mercredi 23 septembre 2026, proclamés par les commissions provinciales et régionales de recensement, correspondent parfaitement aux résultats généraux provisoires annoncés précédemment, indique vendredi un communiqué du ministre de l’Intérieur.

Suite à la clôture, par les commissions provinciales et régionales de recensement -présidées par les Magistrats au niveau des différentes préfectures, provinces, préfectures d’arrondissements et régions du Royaume- des opérations de décompte des voix et de proclamation des résultats du scrutin pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, tenu le mercredi 23 septembre 2026, ainsi qu’à l’établissement des procès-verbaux y afférents et au dépôt d’une copie de ces derniers auprès de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions législatives, le ministre de l’Intérieur informe le public que les résultats définitifs proclamés par lesdites commissions correspondent parfaitement aux résultats généraux provisoires annoncés précédemment.

Par conséquent, il convient de rappeler les résultats généraux officiellement annoncés au niveau des circonscriptions électorales locales ainsi que des circonscriptions électorales régionales, comme suit :

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) en tête avec 97 sièges

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI, 66 sièges)

Le Parti de l’Istiqlal (PI, 65 sièges)

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD, 54 sièges)

Le Mouvement Populaire (MP, 29 sièges)

L’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP, 26 sièges)

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS, 19 sièges)

L’Union Constitutionnelle (UC, 17 sièges)

Le Mouvement Démocratique et Social (MDS, 8 sièges)

L’Alliance de la Gauche (AG, 08 sièges)

Le Front des Forces Démocratiques (FFD, 02 Sièges)

Le Parti de l’Equité (PE, 02 sièges)

Le Parti des Néo-Démocrates (PND, 01 siège)

Le Parti de l’Unité et de la Démocratie (PUD, 01 siège)

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 86 de la Loi organique relative à la Chambre des représentants, tout candidat ou candidate concerné a le droit de consulter -au siège de l’autorité administrative locale, de la préfecture, de la province, de la préfecture d’arrondissements ou de la wilaya de la région- les PV des bureaux de vote, des bureaux centraux, de la commission de recensement de la préfecture, de la province ou de la préfecture d’arrondissements, ainsi que ceux de la commission régionale de recensement. Cette consultation peut s’effectuer durant huit jours complets, aux heures de travail officielles, à compter de la date de dépôt desdits procès-verbaux.

Ladite loi organique confère également à tout candidat ou candidate, dont l’élection fait l’objet d’un recours, le droit de consulter les procès-verbaux des opérations électorales et d’en obtenir copie au siège de l’autorité administrative locale, de la préfecture, de la province, de la préfecture d’arrondissements ou de la wilaya de la région, durant huit jours et aux heures de travail officielles, à compter de la date de réception de la requête en recours.

S.L