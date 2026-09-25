Éliminatoires CAN 2027 : les Lions de l’Atlas dominent le Gabon (2-0)

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Les Lions de l’Atlas se sont imposés face au Gabon sur le score de 2 buts à 0, ce vendredi au complexe Moulay Abdellah de Rabat, à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2027).

La sélection nationale a ouvert le score à la 36e minute de jeu par l’intermédiaire de Noussair Mazraoui, permettant aux hommes de Mohamed Ouahbi de regagner les vestiaires avec un avantage d’un but.

En seconde période, Soufiane Rahimi a inscrit le deuxième but du Maroc à la 84e minute, scellant ainsi la victoire de la sélection nationale.

Le Maroc entame ainsi sa campagne dans ces éliminatoires de la CAN 2027 par une victoire face au Gabon.

H.M