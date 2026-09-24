Partenariat Maroc-Espagne : Nasser Bourita dénonce des «accusations gratuites»

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé, jeudi à New York, que « le partenariat ne se construit pas sur des réquisitoires infondés et la rhétorique stérile », à l’issue d’entretiens avec son homologue espagnol, José Manuel Abares.

« Les déclarations qui sont faites par des acteurs politiques espagnols montrent malheureusement qu’ils ne prennent pas la mesure de la valeur de ce partenariat, pire encore, ils ne connaissent pas le Maroc d’aujourd’hui et n’ont aucune connaissance de la question migratoire et de sa gestion », a déploré Bourita dans une déclaration à la presse.

Et de souligner dans ce sens que la question migratoire, le partenariat et le voisinage « ne se gèrent pas par la surenchère, les réquisitoires, et les accusations sans fondement ».

Le ministre a ainsi déploré que ce débat stérile se poursuive encore aujourd’hui, alimenté par « des acteurs politiques d’envergure qui continuent de verser dans la polémique, les réquisitoires et les accusations gratuites, et d’insulter la valeur de ce partenariat ».

S.L.