Météo Maroc: températures en hausse ce samedi 26 septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 26 septembre 2026 :

– Temps assez chaud à chaud sur les plaines intérieures Nord, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la Méditerranée.

– Ciel passagèrement nuageux sur les provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 08/13°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur l’Est des provinces sahariennes, de 20/24°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, l’intérieur du Souss et le Sud-est et de 15/19°C partout ailleurs.

– Température en légère hausse sur le Gharb et l’Oriental et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

S.L.