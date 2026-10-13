Monde
Les Houthis menacent de cibler des sites stratégiques en Arabie saoudite
Les Houthis du Yémen ont affirmé mardi qu’ils viseraient l’aéroport de Ryad ainsi qu’une raffinerie dans la capitale et le siège de la compagnie pétrolière Aramco à Dammam si l’Arabie saoudite frappait Sanaa.
« Les forces armées yéménites appellent tous les citoyens à évacuer immédiatement et à s’éloigner des cibles que nos forces armées viseront si l’ennemi saoudien venait à attaquer les lieux annoncés dans la capitale Sanaa », a écrit le porte-parole militaire du mouvement pro-iranien sur X, en nommant les trois sites saoudiens.
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