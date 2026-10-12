Le monde a connu le 2e mois de septembre le plus chaud jamais enregistré

Par LeSiteinfo avec MAP

Le mois dernier a été le deuxième mois de septembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde, avec une température moyenne de 16,27 °C, à la surface du globe, a indiqué lundi l’observatoire européen Copernicus.

Cette température s’inscrit à 1,63°C au-dessus des niveaux pré-industriels, avant que l’utilisation massive des énergies fossiles ne réchauffe durablement le climat, a précisé l’observatoire, notant que septembre dernier a été en outre le deuxième mois consécutif où les températures ont dépassé le seuil de 1,5°C de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle.

Il y a dix ans, l’Accord de Paris sur le climat a fixé pour objectif de limiter le réchauffement bien en dessous de 2°C et de poursuivre les efforts pour le contenir à 1,5°C. Ce seuil n’a pas été pour autant franchi officiellement, puisqu’il s’entend en moyenne sur de nombreuses années.

Toutefois, son dépassement est désormais considéré comme inéluctable par la plupart des scientifiques comme par l’ONU, qui exhortent à limiter son ampleur et sa durée.

« Nous connaissons actuellement une nouvelle série de mois dépassant 1,5°C, et avec un El Niño puissant qui continue de s’intensifier, il est probable que cela se poursuive jusqu’en 2027 », a souligné Carlo Buontempo, directeur du service Copernicus, ajoutant que si le dépassement de la limite à long terme fixée par l’Accord de Paris “n’est qu’une question de temps”, son ampleur et sa durée “dépendent encore de nous”.

S.L.