VIDEO. Ligue des Nations: revivez la victoire de l’Italie face à Turquie (3-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

Pour la deuxième fois en une semaine, l’Italie a dominé la Turquie (3-1) lundi à Bologne, pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des nations, confirmant qu’elle était sur la bonne voie sous la conduite de Roberto Mancini, chargé de reconstruire une sélection absente des trois dernières Coupes du monde.

Les hommes de Mancini ont livré une prestation solide, notamment en seconde période, face à une équipe turque qui n’a pas manqué de se montrer dangereuse. Les Azzurri ont connu un début de match poussif, mais ont tout de même réussi à mener à la pause grâce à une puissante frappe du pied droit de Gianluca Scamacca (26e).

Après un quart d’heure de jeu en seconde période, la Turquie a logiquement égalisé par l’intermédiaire d’Aral Simsir, mais peu après, la tête de Riccardo Calafiori a redonné l’avantage à l’Italie (64e).

Dès lors, les Italiens ont pris le contrôle du match, notamment grâce à leurs changements, jusqu’à ce que Francesco Pio Esposito inscrive le troisième but dans les dernières minutes (87e), suite à une superbe action initiée par un Issa Doumbia impeccable.

L’Italie compte désormais sept points en quatre matchs et occupe la deuxième place du groupe 1, à trois unités de la France, leader du groupe, et avec un point d’avance sur la Belgique.

La Turquie est bloquée à la dernière place avec zéro point.