Vol Casablanca-Essaouira à 400 DH: le ministre du Transport défend un tarif «accessible»

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Le prix du billet d’avion entre Casablanca et Essaouira, fixé à 400 dirhams, est à la portée des citoyens. C’est ce qu’a affirmé le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, lors d’une réunion de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines, de l’environnement et du développement durable, tenue mardi, à l’occasion de la présentation du budget sectoriel de son département au titre de l’exercice 2027.

Le ministre a défendu la pertinence de cette nouvelle liaison aérienne entre les deux villes, estimant que son tarif correspond aux capacités financières des citoyens, compte tenu de la distance séparant les deux destinations. Il a également invité à prendre en considération le coût d’un déplacement en voiture, notamment les dépenses liées au carburant.

Pour Abdessamad Kayouh, le développement des liaisons aériennes intérieures constitue un levier important pour faciliter les déplacements des citoyens, mais aussi pour soutenir la dynamique économique et touristique du Royaume.

46 lignes aériennes intérieures au Maroc

Au cours de son intervention devant les membres de la commission parlementaire, le responsable gouvernemental a également dévoilé quelques chiffres sur le transport aérien intérieur. Le Maroc compte actuellement 46 lignes aériennes domestiques, assurées par trois compagnies : Royal Air Maroc, Air Arabia et Ryanair.

Selon les données présentées par le ministre, près de quatre millions de voyageurs ont emprunté les vols intérieurs au cours de l’année 2025. Un chiffre qui témoigne, selon lui, de l’importance croissante de ce mode de transport dans la mobilité entre les différentes régions du pays.

Une nouvelle liaison directe entre Casablanca et Essaouira

Pour rappel, Abdessamad Kayouh avait supervisé, mercredi dernier, le lancement du premier vol direct reliant Casablanca à Essaouira, en présence d’une importante délégation comprenant notamment André Azoulay, conseiller du Roi Mohammed VI, et Jalal Charaf, ministre du Tourisme et de l’Artisanat.

Cette nouvelle desserte vise à renforcer la connectivité aérienne entre la capitale économique et la cité des Alizés, tout en facilitant les déplacements des voyageurs et en accompagnant le développement touristique d’Essaouira.