Jeff Goldblum, John Turturro, Younès Mégri…trois stars à l’honneur à Marrakech

La 23e édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), prévue du 20 au 28 novembre, mettra à l’honneur trois artistes aux parcours singuliers qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs, à savoir les Américains Jeff Goldblum et John Turturro, ainsi que le Marocain Younès Mégri.

Deux grandes figures du cinéma américain et un artiste marocain dont l’œuvre a profondément marqué le paysage culturel national seront célébrés à Marrakech, indique un communiqué du Festival, ajoutant que leurs carrières témoignent d’une même passion pour le jeu et d’une liberté artistique qui n’a cessé de se renouveler.

Certains acteurs ont ce talent particulier de rendre une scène inoubliable par leur seule présence, de donner à leurs personnages une dimension qui dépasse les films et de marquer durablement l’imaginaire des spectateurs, précise la même source.

Jeff Goldblum , l’art d’être inimitable

Jeff Goldblum possède cette qualité rare : on le reconnaît avant même qu’il ait prononcé un mot. Sa silhouette élancée, sa diction singulière et son humour décalé ont fait de lui l’une des personnalités les plus reconnaissables du cinéma américain.

Dans La Mouche de David Cronenberg, il livre une performance bouleversante en incarnant un scientifique dont la métamorphose physique devient une tragédie profondément humaine. Avec le mathématicien Ian Malcolm de Jurassic Park, il entre définitivement dans l’imaginaire populaire. De Independence Day à The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, de Thor : Ragnarok aux récents Wicked et Wicked: For Good, où il incarne le magicien d’Oz, Goldblum traverse les genres avec une liberté déconcertante.

Également présent au théâtre et à la télévision, il a notamment été nommé aux Emmy Awards et a reçu une nomination à l’Oscar du Meilleur court métrage de fiction en tant que réalisateur de Little Surprises. Pianiste passionné, il mène parallèlement une carrière de musicien de jazz avec son Mildred Snitzer Orchestra, dont le cinquième album, « Night Blooms », est paru en juin 2026. En près de six décennies de carrière, Jeff Goldblum a fait de son excentricité une signature et de son imprévisibilité l’un de ses plus grands atouts. Peu d’acteurs possèdent à ce point l’art d’être immédiatement reconnaissables tout en continuant de surprendre.

« C’est un immense bonheur et un véritable privilège que de recevoir un hommage au prestigieux Festival International du Film de Marrakech. Quel lieu fascinant ! Quelle ville magnifique, si profondément ancrée dans les traditions du récit et de l’artisanat ! Je mesure à quel point j’ai de la chance. C’est une joie immense, une véritable exaltation, et une aventure dans laquelle j’ai hâte de me lancer. Je vous adresse toute mon admiration et mon profond respect, avec la plus grande humilité et une infinie gratitude ! », a déclaré Jeff Goldblum.

John Turturro, la liberté de tous les possibles

En plus de quarante ans de carrière, John Turturro s’est imposé comme l’un des acteurs les plus inventifs du cinéma américain contemporain. Acteur de composition hors pair, il a donné vie à une galerie de personnages souvent excentriques ou tourmentés, dont il sait révéler les contradictions et les fragilités. Son jeu, d’une grande précision, allie une intensité dramatique remarquable à un sens aigu du burlesque.

Complice de Spike Lee dans Do the Right Thing et Jungle Fever, il trouve auprès des frères Coen un terrain d’expression privilégié. Son interprétation d’un dramaturge en proie aux affres de la création dans Barton Fink lui vaut le Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 1991, où le film remporte la Palme d’or. Quelques années plus tard, il incarne l’inoubliable Jesus Quintana dans The Big Lebowski, un personnage haut en couleur qui deviendra l’un des rôles les plus emblématiques de sa carrière.

Sa filmographie compte également La Couleur de l’argent de Martin Scorsese, Quiz Show de Robert Redford, qui lui vaut des nominations aux Golden Globes et aux SAG Awards, Raisons d’État de Robert De Niro ou Mia Madre de Nanni Moretti. À la télévision, il s’illustre dans Monk, pour lequel il remporte un Emmy Award, puis dans The Night Of et Severance.

Réalisateur tout aussi singulier, il remporte la Caméra d’or à Cannes en 1992 pour son premier long métrage, Mac, avant de signer notamment Romance & Cigarettes, Fading Gigolo et The Jesus Rolls. Son parcours, également nourri par le théâtre, témoigne d’une curiosité artistique qui ne s’est jamais démentie.

« Je suis honoré de recevoir cet hommage de la part du Festival International du Film de Marrakech. Il y a quelque chose de particulièrement significatif à voir son œuvre être célébrée dans un lieu à l’histoire culturelle si riche et où l’art du récit est si profondément apprécié. Le cinéma a cette capacité remarquable de nous rassembler, d’ouvrir des fenêtres sur d’autres mondes et de nous rappeler notre humanité commune. Je suis touché par cette reconnaissance et ravi de participer à cette célébration du cinéma à Marrakech. The Only Living Pickpocket in New York est le portrait poignant d’un homme confronté à un monde en pleine mutation, qui cherche à y trouver sa place. Noah Segan a réalisé un film magnifique, profondément humain, et je suis ravi de l’accompagner à Marrakech », a déclaré John Turturro.

Younès Mégri, une vie entre musique et cinéma

Chez Younès Mégri, la musique et le cinéma ont toujours été intimement liés. Chanteur et compositeur avant de devenir comédien, il a construit un parcours artistique guidé par une sensibilité qui s’exprime avec la même sincérité dans ses chansons et ses interprétations à l’écran.

Né à Oujda en 1951 dans une famille d’artistes, le plus jeune des frères Mégri se distingue très tôt par l’originalité de ses compositions. En 1972, sa chanson « Lili Twil » connaît un immense succès et obtient un disque d’or. Son talent le conduit sur de nombreuses scènes internationales, notamment à l’Olympia de Paris, contribuant au rayonnement de la musique marocaine bien au-delà des frontières du Royaume.

Compositeur de nombreuses musiques de films, il mène parallèlement, à partir de la fin des années 1980, une carrière de comédien. Il marque notamment les esprits dans Ali, Rabiaa et les autres… d’Ahmed Boulane, cinéaste qu’il retrouve dans Les Anges de Satan et Le Retour du fils. Il joue également dans La Symphonie marocaine de Kamal Kamal et L’Orchestre des aveugles de Mohamed Mouftakir, qui lui vaut plusieurs distinctions internationales, notamment des prix d’interprétation à Bruxelles et à La Baule en 2015. Sa filmographie comprend aussi des productions étrangères comme The Government Inspector de Peter Kosminsky et Marie de Nazareth de Jean Delannoy.

À travers ses rôles et ses compositions pour le cinéma, Younès Mégri a développé une œuvre qui témoigne de la richesse de son univers artistique. En lui rendant hommage, le Festival célèbre un artiste dont la contribution au cinéma marocain s’inscrit dans la durée, et dont le talent s’est exprimé aussi bien devant la caméra qu’à travers la musique des films.

« Je n’ai jamais quitté la musique pour le cinéma. J’ai juste changé d’instrument. Cet hommage à Marrakech me dit que le public a entendu la même sincérité dans les deux. C’est ça qui m’émeut le plus », a déclaré Younès Mégri.

En rendant hommage à Jeff Goldblum, John Turturro et Younès Mégri, le Festival International du Film de Marrakech célèbre bien davantage que trois carrières. Il salue ce que chacun de ces artistes a apporté au cinéma, cette empreinte singulière qui demeure au-delà des films et des époques. À travers leurs parcours, c’est aussi la richesse du jeu d’acteur et sa capacité à donner vie à des personnages inoubliables que le Festival souhaite mettre à l’honneur.