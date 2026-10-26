Attaque terroriste en Jordanie: le Roi Mohammed VI adresse ses condoléances au Roi Abdallah

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message au Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, à la suite de l’attaque terroriste abjecte ayant visé une église dans le gouvernorat d’Al-Karak.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une immense affliction et indignation l’attaque terroriste abjecte perpétrée contre une église dans le gouvernorat d’Al-Karak, faisant plusieurs victimes.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime au Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, et à travers lui, aux familles éplorées et à l’ensemble du peuple jordanien, Ses sincères condoléances, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, et un prompt rétablissement aux blessés.

Le Souverain réitère Sa ferme condamnation de cette agression odieuse, faisant part au Roi Abdallah II Ibn Al Hussein de la solidarité du Royaume du Maroc avec le Royaume Hachémite de Jordanie frère, ainsi que Son rejet total de toute forme de terrorisme visant la sécurité et la vie des citoyens innocents.

Priant le Tout-Puissant de préserver le Royaume de Jordanie de tout malheur, le Roi exprime au Souverain hachémite Ses sentiments de sympathie et de compassion, ainsi que Sa Haute considération et estime.

S.L.