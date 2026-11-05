Maroc
Botola: le classement complet après la 6e journée
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici le classement de la Botola Pro D1 « Inwi » de football à l’issue du match de mise à jour entre l’AS FAR et le Raja Casablanca comptant pour la 1ère journée.
Pts J
1. Kawkab Marrakech 13 6
2. COD Meknès 11 6
. Wydad Casablanca 11 6
4. Ittihad Tanger 10 6
5. Wydad Témara 9 6
6. Raja Casablanca 9 6
7. Hassania Agadir 8 6
. AS FAR 8 5
. Difaâ El Jadida 8 6
. Maghreb Fès 8 6
. Union Touarga 8 6
. FUS Rabat 8 6
13. Renaissance Berkane 7 5
14. Amal Tiznit 4 6
15. Moghreb Tétouan 3 6
16. Renaissance Zemamra 1 6
A regarder aussi
Le Ballon d’or 2026 vu du Maroc ! (CHEBKA)