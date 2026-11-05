Maroc

Botola: le classement complet après la 6e journée

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)5 novembre 2026 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le classement de la Botola Pro D1 « Inwi » de football à l’issue du match de mise à jour entre l’AS FAR et le Raja Casablanca comptant pour la 1ère journée.

Pts J

1. Kawkab Marrakech 13 6

2. COD Meknès 11 6

. Wydad Casablanca 11 6

4. Ittihad Tanger 10 6

5. Wydad Témara 9 6

6. Raja Casablanca 9 6

7. Hassania Agadir 8 6

. AS FAR 8 5

. Difaâ El Jadida 8 6

. Maghreb Fès 8 6

. Union Touarga 8 6

. FUS Rabat 8 6

13. Renaissance Berkane 7 5

14. Amal Tiznit 4 6

15. Moghreb Tétouan 3 6

16. Renaissance Zemamra 1 6

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Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)5 novembre 2026 - 09:00