Economie
Cours des devises du jeudi 05 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 05 novembre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0986 – 11,7362
1 DOLLAR U.S.A. 8,98210 – 10,4387
1 DOLLAR CANADIEN 6,43700 – 7,48080
1 LIVRE STERLING 12,1030 – 14,0650
1 LIVRE GIBRALTAR 12,1030 – 14,0650
1 FRANC SUISSE 11,0020 – 12,7860
1 RIYAL SAOUDIEN 2,39310 – 2,78110
1 DINAR KOWEITIEN 28,8910 – 33,5750
1 DIRHAM E.A.U. 2,44540 – 2,84200
1 RIYAL QATARI 2,46390 – 2,86350
1 DINAR BAHREINI 23,8070 – 27,6670
100 YENS JAPONAIS 5,67630 – 6,59670
1 RIYAL OMANI 23,3300 – 27,1140.
A regarder aussi
Le Ballon d’or 2026 vu du Maroc ! (CHEBKA)