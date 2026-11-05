Economie

Cours des devises du jeudi 05 novembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)5 novembre 2026 - 09:28
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 05 novembre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0986 – 11,7362

1 DOLLAR U.S.A. 8,98210 – 10,4387

1 DOLLAR CANADIEN 6,43700 – 7,48080

1 LIVRE STERLING 12,1030 – 14,0650

1 LIVRE GIBRALTAR 12,1030 – 14,0650

1 FRANC SUISSE 11,0020 – 12,7860

1 RIYAL SAOUDIEN 2,39310 – 2,78110

1 DINAR KOWEITIEN 28,8910 – 33,5750

1 DIRHAM E.A.U. 2,44540 – 2,84200

1 RIYAL QATARI 2,46390 – 2,86350

1 DINAR BAHREINI 23,8070 – 27,6670

100 YENS JAPONAIS 5,67630 – 6,59670

1 RIYAL OMANI 23,3300 – 27,1140.

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