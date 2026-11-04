Casablanca: une opération de démolition lancée à Sbata

Les autorités de Casablanca ont entamé, ce mercredi, la démolition des habitations informelles du douar Annasr 1, dans le quartier de Sbata.

Sur place, Le Site info a constaté le début des opérations, menées à l’aide de bulldozers, en présence d’un important dispositif réunissant les autorités compétentes, les forces de l’ordre et les Forces auxiliaires.

Avant le lancement des démolitions, des commissions de terrain ont vérifié que les locaux et les habitations avaient été vidés de leurs biens. Les engins ont ensuite procédé à la destruction des bâtiments, les uns après les autres.

A noter que les autorités avaient préalablement demandé aux habitants de libérer les lieux en prévision de cette opération.

H.M.