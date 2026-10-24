Météo Maroc: le temps qu’il fera ce dimanche 25 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 25 octobre 2026 :

– Temps assez chaud sur le Sud des Provinces sahariennes.

– Ciel passagèrement nuageux sur les provinces sud avec quelques ondées éparses.

– Formations brumeuses ou bruines locales, la matinée et la nuit, près des côtes Atlantiques.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces Sud, avec chasse-poussières, par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux Orientaux, de 20/26°C sur les Provinces Sud, de 15/20°C sur le Sud-est, les plaines de Tadla, Rhamna, et le Souss et de 10/15°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur la majeure partie du Royaume.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à temporairement forte entre Mehdia et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.