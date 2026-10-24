Lions de l’Atlas : les blessures compliquent les plans de Mohamed Ouahbi

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Plusieurs Lions de l’Atlas ont contracté des blessures, à quelques semaines du rassemblement de la sélection nationale.

Dernier joueur concerné, Soufiane El Faouzi a dû quitter la rencontre entre Schalke et Cologne après un violent choc avec son coéquipier Robin Gosens. Victime d’un saignement à la tête, le milieu marocain n’a pas pu poursuivre le match. La gravité de sa blessure et son éventuelle indisponibilité restent à préciser.

L’incertitude concerne également Soufiane Rahimi, dont le retour à la compétition dépendra de l’évolution de son état physique. Sa situation sera donc à suivre dans les prochaines semaines.

Ces blessures s’ajoutent aux forfaits d’Azzedine Ounahi et d’Ayoub El Kaabi. Mohamed Ouahbi devra ainsi tenir compte de l’état de santé de plusieurs joueurs au moment de préparer sa liste pour les deux rendez-vous face au Niger.

H.M.