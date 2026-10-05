Marrakech: un nouvel espace retrace la vie et l’œuvre de Denise Masson

L’Ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot, a inauguré ce samedi 3 octobre avec la Directrice générale de l’Institut français du Maroc, Chloé Goupille, et la directrice de son antenne de Marrakech, Flora Boillot, le nouvel espace muséal permanent de la Maison Denise Masson, dédié à la vie, à l’œuvre et à l’héritage intellectuel de cette figure singulière du dialogue entre la France et le Maroc.

Ce projet porté par l’Institut français du Maroc via son antenne de Marrakech a permis de réunir de nombreuses personnalités françaises et marocaines du monde de la culture, de la recherche et des arts.

Philippe Lalliot a indiqué à cette occasion que « ce nouvel espace illustre à la fois toute la richesse de la relation franco-marocaine sur des sujets profonds comme le fait religieux, mais aussi l’important travail que réalise l’Institut français du Maroc avec ses partenaires pour rénover et moderniser la coopération culturelle entre nos deux pays ».

Islamologue française, écrivaine, mécène des arts et de la culture et figure importante du dialogue interculturel entre la France et le Maroc, Denise Masson est née en 1901 à Paris et décédée en 1994 à Marrakech. Elle est l’autrice d’une traduction du Coran publiée dans la Bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard en 1967 qui reste aujourd’hui une référence dans le monde francophone.

En 1984, de son vivant, cette femme au parcours de vie remarquable légua à l’État français un magnifique riad du XIXe siècle, organisé autour d’un vaste jardin traditionnel avec le souhait qu’il demeure un lieu de transmission et de partage.

Depuis lors, cette demeure dans laquelle Denise Masson vécut près de soixante ans, est placé sous la responsabilité de l’Institut français à Marrakech, qui en assure la gestion, la conservation et la programmation culturelle, dans le respect de l’esprit de sa fondatrice.

La Directrice générale de l’Institut français du Maroc, Chloé Goupille, a rappelé que la maison Denise Masson était « à la fois lieu de mémoire et laboratoire d’idées, de recherche et de création. Cette maison s’affirme aujourd’hui comme un espace de rencontres au service d’un échange vivant entre les cultures et les générations. Tout au long de l’année, elle accueille des résidences d’artistes et de chercheurs, des conférences, des rencontres littéraires, des projections et des expositions temporaires. Ces activités en font un espace de réflexion et de création ouvert aux grands enjeux contemporains : diversité culturelle, spiritualité, mémoire, création, transmission des savoirs et vivre-ensemble ».

Avec l’inauguration de son espace muséal permanent, la Maison Denise Masson ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire.

À travers des archives inédites, manuscrits, correspondances, objets personnels, tableaux d’époque, livres anciens et récits de vie, le nouveau parcours invite les visiteurs à découvrir une femme visionnaire, une œuvre intellectuelle singulière et un parcours profondément marqué par l’attachement au Maroc.

La directrice de l’antenne de Marrakech de l’Institut français du Maroc, Flora Boillot, a pour sa part précisé que « la rénovation de la Maison Denise Masson a notamment été rendue possible grâce au soutien de la Fondation de France et du fonds créé à la suite du séisme de septembre 2023, qui avait fortement endommagé la bâtisse ».

Placé sous le commissariat de Sylvain Treuil, directeur délégué de l’Institut français à Marrakech de 2022 à 2025, Patrick Manac’h, cofondateur de la Maison de la Photographie, et Manoël Pénicaud, chargé de recherche au CNRS et membre du Centre Jacques Berque, la scénographie de cet espace muséal a été conçue par le designer franco-marocain Younes Duret, qui apporte un regard nouveau sur ce bijou du patrimoine à Marrakech, havre de paix préservé au cœur de la médina. Les travaux de réhabilitation ont été conduits par le Q.G. Agence d’architecture et d’urbanisme.

À l’occasion de cette inauguration, la Maison Denise Masson présente deux expositions temporaires « Interreligiosités marocaines » de Manoël Pénicaud, en collaboration avec le Centre Jacques Berque, et « J’ai connu Dieu » de Youssef El Mekaoui, en partenariat avec la Galerie 208 Paris-Marrakech.

L’Institut français tient à saluer le soutien de partenaires engagés aux côtés de la Maison Denise Masson : Es Saadi Marrakech Resort, la Maison de la Photographie, le Musée du Parfum de Marrakech et Mustapha Blaoui, dont le précieux soutien a contribué au succès de ce lancement.