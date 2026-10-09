Marrakech Airshow: Airbus veut approfondir son ancrage industriel au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Airbus entend poursuivre son ancrage industriel et sa coopération avec le Maroc, en s’appuyant notamment sur le développement de la recherche, de la technologie et des capacités de la chaîne d’approvisionnement, a affirmé le président d’Airbus pour l’Afrique et le Moyen-Orient, Gabriel Semelas.

« Cela fait maintenant 75 ans qu’on est présents sur le marché au Maroc », a souligné M. Semelas dans une interview accordée à la MAP, en marge de la 8è édition de Marrakech Airshow, mettant en avant la profondeur de l’ancrage industriel du groupe dans le Royaume.

Airbus produit notamment au Maroc des aérostructures et des composites à travers trois sociétés implantées dans le pays depuis 1951, a-t-il précisé.

Évoquant l’acquisition de Spirit AeroSystems, récemment finalisée, le responsable d’Airbus a indiqué que le groupe avait intégré à ses activités le travail auparavant réalisé par Spirit, notamment dans les composites, les structures complexes ainsi que les installations électroniques destinées aux avions.

« À la date d’aujourd’hui, il y a plus ou moins 1.200 salariés qui travaillent directement pour Airbus, avec un écosystème de plus de 100 fournisseurs locaux du Maroc », a-t-il relevé, ajoutant que cet écosystème « crée environ plus de 10.000 postes de travail qualifiés ».

Pour M. Semelas, la prochaine étape de cette coopération réside notamment dans le renforcement des capacités technologiques et de recherche au Maroc.

Dans ce cadre, Airbus entend poursuivre son travail avec les universités et développer les partenariats dans le domaine de la recherche et développement, de l’innovation et de la formation des jeunes.

Et noter que la signature de l’accord de consortium relatif à l’Africa Center of Manufacturing Excellence (ACME) constitue une étape importante dans la voie de la recherche et la technologie.

D’après le responsable, cet accord permettra de mettre le savoir-faire d’Airbus au service du développement des capacités de l’écosystème marocain et de sa chaîne d’approvisionnement.

Et de relever que cette coopération intervient alors que le groupe connaît une montée en cadence sur plusieurs de ses programmes, notamment les A220, A350 et A330.

« Pour ça, on a besoin de fournisseurs et d’avoir des capacités comme celles qu’on a ici au Maroc », a expliqué M. Semelas.

Le partenariat dans la recherche et la technologie constitue ainsi, selon lui, « un échelon important » pour continuer à développer la relation entre Airbus et le Maroc et renforcer les capacités de la chaîne d’approvisionnement.

Concernant l’importance du Marrakech Airshow pour Airbus, M. Semelas a souligné le rôle de cette manifestation comme plateforme de rencontre entre les différents acteurs de l’industrie aéronautique.

« C’est un Airshow très important pour nous », a-t-il affirmé, relevant la présence au salon des équipes d’Airbus travaillant dans la région, ainsi que le nombre de clients et de fournisseurs réunis à cette occasion.

Pour le responsable d’Airbus, le salon permet de réunir en un même lieu les différents acteurs de l’écosystème et de favoriser la coopération autour de projets futurs au Maroc comme dans l’ensemble de la région.

« C’est un meeting point pour l’industrie », a-t-il conclu, soulignant l’intérêt de cette plateforme aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs.