Météo Maroc: les prévisions pour ce dimanche 11 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 11 octobre 2026 :

– Averses orageuses avec risque de grêle, par endroits, sur l’Atlas et ses régions ouest voisines, les Hauts plateaux orientaux et le Sud-est.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Rif et les plaines atlantiques nord et centre avec ondées éparses par endroits.

– Nuages bas avec des formations brumeuses, par endroits, près des côtes atlantiques la matinée et la nuit.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/15°C sur l’Oriental et le Sud-est, de 15/21°C partout ailleurs.

– Température en baisse sur l’Oriental, le Moyen-Atlas et le Sud-est, et en légère hausse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, le détroit et au Nord de Mehdia ainsi que peu agitée à agitée au Sud de Mehdia.

S.L.