Ordre des Experts-Comptables: Nafeh Agourram élu président du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
Le lundi 5 octobre 2026 se sont tenues les élections des membres du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, au titre du mandat 2026-2029, conformément aux dispositions du règlement intérieur.
À l’issue de cette élection, le président du Conseil national de l’Ordre des Experts-Comptables a tenu une réunion avec les nouveaux membres élus du Conseil régional, en vue de procéder à la constitution du bureau dudit Conseil.
Les membres du Conseil régional ont ainsi élu, en leur sein, un bureau composé comme suit :
- Nafeh Agourram, président ;
- Loubna Ourtassi, vice-présidente ;
- Najlàa Ben Mokhtar, secrétaire générale ;
- Moussa Sounni, trésorier.
Les six autres membres du Conseil régional, qui exerceront les fonctions d’assesseurs, sont :
- Lahcen Addamous ;
- Faissal Boukhrisa ;
- Azddin El Azzouzi ;
- Mehdi Ibnabdelouahab ;
- Mohamed Lahyani ;
- Mohamed Sbia.
À cette occasion, le Conseil national de l’Ordre des Experts-Comptables a réaffirmé son attachement à son rôle de partenaire institutionnel de l’État et des pouvoirs publics, ainsi que sa mobilisation en faveur du développement économique et social du Royaume.