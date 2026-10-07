Ordre des Experts-Comptables: Nafeh Agourram élu président du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Le lundi 5 octobre 2026 se sont tenues les élections des membres du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, au titre du mandat 2026-2029, conformément aux dispositions du règlement intérieur.

À l’issue de cette élection, le président du Conseil national de l’Ordre des Experts-Comptables a tenu une réunion avec les nouveaux membres élus du Conseil régional, en vue de procéder à la constitution du bureau dudit Conseil.

Les membres du Conseil régional ont ainsi élu, en leur sein, un bureau composé comme suit :

Nafeh Agourram, président ;

Loubna Ourtassi, vice-présidente ;

Najlàa Ben Mokhtar, secrétaire générale ;

Moussa Sounni, trésorier.

Les six autres membres du Conseil régional, qui exerceront les fonctions d’assesseurs, sont :

Lahcen Addamous ;

Faissal Boukhrisa ;

Azddin El Azzouzi ;

Mehdi Ibnabdelouahab ;

Mohamed Lahyani ;

Mohamed Sbia.

À cette occasion, le Conseil national de l’Ordre des Experts-Comptables a réaffirmé son attachement à son rôle de partenaire institutionnel de l’État et des pouvoirs publics, ainsi que sa mobilisation en faveur du développement économique et social du Royaume.