Maroc : Légère hausse du prix du gasoil ce mardi 1er septembre

Les prix des carburants au Maroc connaissent une légère évolution ce mardi. Le prix du gasoil augmente légèrement, tandis que celui de l’essence reste quasi inchangé.

Une source bien informée a confirmé à Le Site Info que le prix du gasoil augmente, à partir de ce mardi, de 0,06 dirham par litre, soit 6 centimes. Le prix de l’essence, pour sa part, reste stable.

Cette évolution intervient alors que les prix des carburants continuent de faire l’objet d’une attention particulière de la part des citoyens, compte tenu de leur impact direct sur les coûts des déplacements, du transport et des services qui y sont liés.

Les prix des carburants sont suivis de près en raison de leurs répercussions sur les coûts de nombreuses activités économiques et professionnelles, ainsi que sur le pouvoir d’achat des ménages.

S.L.