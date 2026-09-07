Hausse des carburants : les conducteurs de taxis tirent la sonnette d’alarme

Le bureau exécutif du Syndicat national des professionnels des taxis au Maroc a fait part de sa vive inquiétude face à la dégradation de la situation dans le secteur des taxis, marquée par une série de problèmes et de contraintes structurelles qui pèsent lourdement sur les professionnels.

Le syndicat dénonce également ce qu’il qualifie d’indifférence des pouvoirs publics à l’égard des revendications des travailleurs, notamment de la part du ministère de l’Intérieur, qu’il considère comme le principal responsable de la gestion de ce secteur vital.

Dans un communiqué de protestation consulté par « Site Info », le Syndicat national des professionnels des taxis au Maroc a alerté sur la forte pression que subit actuellement le secteur en raison de la hausse continue des prix des carburants. Une situation qui se répercute directement sur le pouvoir d’achat des professionnels ainsi que sur leurs revenus quotidiens.

Le syndicat estime que le dispositif d’aide au carburant n’est désormais qu’une mesure palliative qui ne répond pas à l’ampleur de la crise. Il affirme que cette aide reste insuffisante pour couvrir la différence réelle des coûts d’exploitation, tout en dénonçant des dysfonctionnements dans ses modalités de versement, notamment des retards de plusieurs mois dans le paiement des sommes dues aux professionnels. Une situation qui, selon le syndicat, porte atteinte aux principes d’équité et de transparence.

Le syndicat déplore également ce qu’il qualifie de politique de la « porte fermée » et l’absence d’implication des organisations syndicales sérieuses et actives dans l’élaboration des décisions concernant le secteur. Il dénonce notamment le manque de réaction du ministère de tutelle aux courriers, communiqués et autres correspondances qui lui ont été adressés, malgré, selon lui, la gravité de la situation vécue par les professionnels.

Le Syndicat national des professionnels des taxis estime que faire peser sur les seuls professionnels du secteur les conséquences des crises économiques, en l’absence de protection sociale et de véritable perspective de réforme, risque d’alimenter davantage les tensions dans le secteur.

Dans ce contexte, le bureau exécutif a appelé l’ensemble de ses militants à renforcer leur mobilisation et leur vigilance et à se tenir prêts à recourir à différentes formes d’action légitimes, notamment la grève et les manifestations, afin de défendre la dignité et les droits des professionnels.

Le syndicat a également appelé les organisations syndicales partenaires du secteur à unir leurs forces et à constituer un front commun pour faire face aux défis à venir et imposer l’ouverture d’un dialogue sérieux et responsable sur l’ensemble des dossiers en suspens.

Le syndicat demande ainsi au gouvernement et au ministère de l’Intérieur d’intervenir rapidement afin de revoir le dispositif d’aide au carburant de manière équitable et transparente, et d’ouvrir un dialogue sectoriel responsable auquel il souhaite être pleinement associé, se considérant comme un représentant légitime des professionnels.

Le bureau exécutif réaffirme enfin son attachement à une démarche de lutte unitaire et démocratique, soulignant sa détermination à poursuivre la défense des droits et des intérêts des professionnels des taxis par tous les moyens légitimes.