Mawazine 2026 : le bilan d’une édition exceptionnelle

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

La 21e édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde, tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 19 au 27 juin, a été marquée par une affluence exceptionnelle de près de 3,6 millions de festivaliers à Rabat et Salé.

« Mawazine 2026 restera dans les mémoires comme une édition de tous les records, marquée par l’ouverture de nouveaux espaces emblématiques, une programmation d’exception et une ferveur populaire qui confirme, une nouvelle fois, que Rabat et Salé sont, le temps du festival, l’une des grandes capitales mondiales de la musique », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Portée par des scènes combles et une mobilisation remarquable du public tout au long du festival, cette affluence exceptionnelle confirme, une nouvelle fois, la place singulière de Mawazine parmi les plus grands festivals musicaux au monde, selon la même source.

Fidèle à sa vocation de festival populaire, accessible au plus grand nombre grâce à la gratuité de la majorité de ses concerts, Mawazine poursuit sa mission de promouvoir la diversité culturelle, de favoriser le dialogue entre les peuples et de contribuer au rayonnement artistique et culturel du Royaume.

À travers une programmation d’envergure internationale réunissant les plus grandes figures des scènes marocaine, arabe, africaine et internationale, le festival réaffirme son ambition de faire de Rabat et Salé un carrefour incontournable des cultures du monde.

Cité dans le communiqué, cette 21e édition marque également une nouvelle étape dans l’histoire du festival avec l’intégration du Grand Théâtre Royal de Rabat et, surtout, l’entrée du Stade Prince Moulay Abdellah parmi ses grandes scènes – un véritable tournant qui ouvre un nouveau chapitre et une nouvelle dimension pour les événements culturels au Maroc.

Il s’agit de deux lieux emblématiques qui traduisent la volonté de l’Association Maroc Cultures d’accompagner le développement des infrastructures nationales, tout en posant les bases d’un modèle économique inédit et de perspectives de développement majeures pour le festival, note le communiqué.

Le Grand Théâtre Royal de Rabat, intégré pour la première fois à la programmation de Mawazine, a constitué l’une des grandes nouveautés de cette édition. Ce nouvel écrin architectural a accueilli Dee Dee Bridgewater, légende du jazz américain, offrant au public une expérience musicale d’exception et confirmant la capacité du festival à investir les plus prestigieuses infrastructures culturelles du Royaume.

Le Stade Prince Moulay Abdellah restera, sans conteste, comme l’un des grands moments de cette édition. Pour la première fois, cette enceinte mythique a accueilli deux soirées spectaculaires réunissant Douzi, Cheb Khaled, Morad et ElGrandeToto, devant un public conquis et électrisé du premier au dernier accord.

Par leur ampleur, leur intensité et la ferveur qu’ils ont suscitée, ces deux soirées ont offert à Mawazine une toute nouvelle dimension, celle des grands rendez-vous live internationaux, et révélé un format inédit reposant sur un modèle économique entièrement nouveau.

En investissant pour la première fois une enceinte de cette envergure, le festival démontre sa capacité à accueillir des productions musicales d’envergure internationale au plus haut niveau d’exigence, et ouvre des perspectives de développement considérables pour les éditions à venir, poursuit le communiqué.

Par ailleurs, cette édition 2026 s’est déroulée en concomitance avec la Coupe du Monde FIFA, dont deux matchs de l’Équipe Nationale ont coïncidé avec des soirs de concerts. Loin de subir cette contrainte, l’Association Maroc Cultures a su la transformer en opportunité, en offrant au public une expérience inédite mêlant passion du football et amour de la musique.

Grâce à un partenariat noué avec Bein Sports, des espaces fan zone ont été aménagés sur les sites du festival, permettant aux festivaliers de suivre en direct les matchs des Lions de l’Atlas et des autres nations tout en profitant de la programmation musicale, grâce à un aménagement intelligent des horaires de concerts, une synergie inédite, à l’image d’un festival capable de se réinventer en phase avec les grands moments qui font vibrer le pays.

À l’OLM Souissi, les grandes productions internationales ont une nouvelle fois confirmé le statut de cette scène comme l’un des rendez-vous majeurs des musiques actuelles. Ninho, Major Lazer, Tyla, ITZY, Rema, Tiësto, Ty Dolla $ign et Bebe Rexha ont offert des concerts spectaculaires qui ont rassemblé, chaque soir, des dizaines de milliers de festivaliers dans une atmosphère festive et immersive.

Sur la scène Nahda, les grandes voix du monde arabe ont confirmé l’attachement du public marocain à la chanson orientale. Wael Kfoury, Tamer Hosny, Shami, Majid Al Mohandes, Hatim Ammor, Nacim Haddad et Boudchart ont offert des soirées marquées par l’émotion, la proximité avec le public et une communion exceptionnelle.

À Bouregreg, les musiques africaines ont une nouvelle fois trouvé un espace d’expression privilégié. The Ancestors, Stonebwoy, Djelykaba Bintou, Pongo, Serge Beynaud, Orchestra Baobab, Oumou Sangaré, Sampa The Great et Diamond Platnumz ont illustré toute la richesse, la diversité et la vitalité des scènes africaines contemporaines.

À Salé, scène entièrement consacrée aux artistes marocains, le public est venu chaque soir en très grand nombre célébrer la richesse du patrimoine musical national. Mehdi Weld Hajib, Rif Experience, Fatima Tabaamrant, Oulad El Bouazzaoui, Walid Rahmani, Saïd Oueld Lhouate, Dizzy Dros, Saïda Titrit, Abdelaziz Stati et Hamid Serghini y ont partagé la scène dans une ambiance populaire, familiale et chaleureuse, illustrant toute la richesse et la diversité de la création musicale marocaine.

Au Théâtre National Mohammed V, les concerts en salle ont, une nouvelle fois, proposé des moments d’une grande intensité artistique avec Mayada El Hennawy, Macy Gray, Marwa Nagy, Imany, Margareth Menezes, Nouamane Lahlou, Sanae Marahati, Lotfi Bouchnak et Dionne Warwick, confirmant la place de cette scène comme un écrin privilégié pour les grandes voix et les univers musicaux d’exception.

Chellah, quant à lui, a confirmé sa place singulière au sein du festival en accueillant Senny Camara, Melina, Susana Travassos & João Frade, Ayom, Eneida Marta, Parveen Sabrina Khan & Ilyas Raphaël Khan et Ali Doğan Gönültaş, dans un cadre patrimonial exceptionnel propice au dialogue entre les cultures.

Avec près de 3,6 millions de festivaliers, une couverture médiatique nationale et internationale particulièrement soutenue et un rayonnement numérique toujours plus important, Mawazine confirme son statut d’événement culturel majeur et d’ambassadeur du Maroc à l’international.

L’Association Maroc Cultures exprime sa profonde gratitude au Roi Mohammed VI pour Son Haut Patronage, qui témoigne de la Haute Sollicitude Royale accordée à la culture et à son rayonnement.

Elle adresse également ses sincères remerciements au public, aux artistes, aux sponsors, aux partenaires institutionnels, aux médias, aux autorités locales, aux forces de sécurité ainsi qu’à l’ensemble des équipes, techniciens, bénévoles et collaborateurs dont l’engagement et le professionnalisme ont largement contribué au succès de cette 21e édition.

S.L.