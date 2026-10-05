Mohammedia accueille la première édition du Fdala Atlantic Triathlon

Mohammedia, ville côtière lovée entre Casablanca et Rabat et directement reliée aux grands axes routiers, autoroutiers et ferroviaires du Royaume, s’apprête à devenir le nouveau terrain de jeu du triathlon marocain en accueillant, les 10 et 11 octobre 2026, la toute première édition du Fdala Atlantic Triathlon, un événement sportif d’envergure destiné à faire rayonner la cité au-delà de ses frontières et à écrire une nouvelle page de son histoire tournée vers l’océan.

Organisé par Smart Sport Consulting, sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Triathlon, et avec la coordination des autorités locales de Mohammedia, le Fdala Atlantic Triathlon s’inscrit dans la continuité d’une expertise construite au fil des années.

Fort de l’organisation, depuis cinq ans, du Tamuda Bay Eco Triathlon, devenu au fil de ces cinq éditions l’un des rendez-vous de référence du triathlon en Afrique. Smart Sport Consulting s’appuie aujourd’hui sur un savoir-faire reconnu pour donner naissance à ce nouveau rendez-vous sportif.

Héritière du nom historique et symbolique de Fdala, riche d’une identité maritime forte et d’une ouverture naturelle sur l’Atlantique, Mohammedia offre un décor exceptionnel où le patrimoine, la mer et l’énergie sportive se rencontrent, prolongeant ainsi la dynamique amorcée avec le Tamuda Bay Eco Triathlon.

Inspiré par l’histoire maritime de la ville, par son identité unique et par son ouverture sur le large, le Fdala Atlantic Triathlon ambitionne de s’imposer comme le rendez-vous incontournable du triathlon en réunissant autour d’un même élan sportifs, entreprises, collectivités territoriales et acteurs économiques, tous rassemblés autour de valeurs fortes que sont le dépassement de soi, la santé et le bien-être, le développement durable, l’attractivité touristique et le rayonnement territorial, il porte pour cette première édition un message d’ouverture assumé, car le triathlon n’est pas réservé aux seuls athlètes confirmés mais s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent vivre une expérience sportive et humaine hors du commun.

Cette première édition propose une expérience sportive unique qui réunit trois disciplines emblématiques dans un cadre remarquable, au cœur même de Mohammedia, à travers un parcours pensé pour conjuguer performance, sécurité et plaisir. L’épreuve de natation se déroule dans les eaux de la célèbre plage de Miramar, un cadre spectaculaire face à l’océan Atlantique, avec un départ dynamique et un parcours entièrement sécurisé. L’épreuve cycliste empruntera ensuite un circuit rapide et roulant qui traversera les sites emblématiques de la ville, ses parcs, ses avenues et ses points d’intérêt, sur un tracé optimisé offrant aux triathlètes performance, sécurité et plaisir de rouler.

Enfin, la course à pied, dernière discipline de l’épreuve, longera la corniche de Mohammedia en offrant aux concurrents une vue imprenable sur l’océan, dans une ambiance à la hauteur de l’événement.

Au-delà de la seule dimension compétitive, le Fdala Triathlon place l’inclusion et le développement durable au cœur de son projet, sous le slogan « le sport au service de la société et de l’environnement », et s’engage à organiser un événement responsable, inclusif et durable créateur d’un impact positif auprès des participants, des jeunes et de la ville de Mohammedia tout entière.

Cet engagement se décline en cinq grands volets.

Le premier porte sur la sensibilisation des jeunes, avec pour objectif de les sensibiliser à l’importance de la pratique d’une activité physique, de les initier au sport d’endurance et au triathlon et de promouvoir une bonne hygiène de vie.

Le deuxième volet est celui de la Kids Race solidaire, qui prévoit la prise en charge d’enfants de la région en situation défavorisée afin qu’ils puissent participer à la course, avec un programme d’inscriptions offertes, la remise d’équipement sportif, de médailles finisher, de cadeaux et l’organisation d’animations dédiées.

Le troisième volet prend la forme d’ateliers de sensibilisation installés au sein du village de l’événement, espace dédié à l’éducation environnementale et à la sensibilisation des participants comme du grand public, avec des ateliers pédagogiques, une sensibilisation au tri des déchets, à la protection du littoral et aux gestes écoresponsables.

Le quatrième volet repose sur une charte du respect de l’environnement par laquelle chaque participant s’engage à adopter un comportement responsable pour préserver le littoral et la planète, autour d’axes concrets que sont la réduction des plastiques à usage unique, le tri sélectif sur le village, la gestion responsable des déchets, le respect des espaces naturels et la sensibilisation des bénévoles.

Le cinquième et dernier volet est consacré à l’inclusion des personnes en situation d’handicap, le Fdala Triathlon s’engageant pour un événement ouvert à tous sans distinction grâce à un accès facilité sur le site, à des parcours et des espaces adaptés, à un accompagnement personnalisé et à une sensibilisation de l’ensemble des acteurs mobilisés.

Sur le plan sportif, le Fdala Atlantic Triathlon proposera deux formats afin de s’adapter au plus grand nombre de profils et de niveaux. Le format Sprint, décliné en individuel et en relais, associera 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied, tandis que le format Aquathlon olympique proposera 1,5 kilomètre de natation suivi de 10 kilomètres de course à pied, offrant ainsi à chacun, du sportif amateur au triathlète aguerri, l’occasion de relever le défi dans un cadre d’exception.

À travers ce nouveau rendez-vous, Mohammedia affirme son ambition de devenir une destination sportive de référence, capable de fédérer les énergies, de valoriser son héritage et de rayonner bien au-delà de ses côtes, et invite dès à présent le public, les médias, les partenaires et les passionnés de sport à prendre part à cette grande première les 10 et 11 octobre 2026.

À propos de l’organisateur — Smart Sport Consulting, organisateur du Tamuda Bay Eco Triathlon dont cinq éditions ont été couronnées de succès, met son expérience et son savoir-faire au service d’un nouveau rendez-vous sportif d’envergure à Mohammedia avec le Fdala Atlantic Triathlon.