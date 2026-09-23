Résultats des élections: le siège du PAM se prépare à accueillir les dirigeants du parti (VIDEO)

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À quelques heures de l’annonce des résultats des élections législatives, le siège du Parti authenticité et modernité (PAM) se prépare à accueillir les dirigeants et les cadres de la formation politique.

Sur place, les préparatifs se sont accélérés pour suivre les premiers résultats du scrutin et les données en provenance des différentes circonscriptions électorales du Royaume. Une importante présence médiatique a également été constatée au siège du parti, dans l’attente des déclarations de ses responsables.

Les membres de la direction du PAM devraient rejoindre progressivement les lieux afin de suivre l’évolution du dépouillement et d’évaluer les performances réalisées par les candidats du parti à l’échelle nationale.

Cette mobilisation intervient après la clôture des bureaux de vote à 19 heures et le lancement des opérations de dépouillement. Le taux de participation final s’est établi à 38,02 % au niveau national, selon le ministère de l’Intérieur.

H.M.