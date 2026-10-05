Météo Maroc: fortes averses orageuses lundi et mardi dans plusieurs villes

Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses fortes avec risque de grêle et de rafales de vent sous orages sont attendues, lundi et mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Avec des hauteurs entre 50 et 80 mm, ces averses orageuses sont prévues, à partir de lundi à 14H00 jusqu’à mardi à 23H00, dans les provinces de Boujdour, Oued-Ed-Dahab et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

En outre, ce même phénomène (30 à 50 mm) est attendu durant la même période dans les provinces de Laâyoune, Es-Semara et Tarfaya, ajoute la même source.