CARE Maroc dresse le bilan de Miftah Anajah: plus de 41.000 élèves bénéficiaires

Lancé en Mai 2023, le programme a bénéficié à 41 761 élèves dans les régions de Marrakech Safi et Beni Mellal Khénifra. Avec le soutien de l’Union Européenne, Miftah Anajah a accompagné 19 projets pédagogiques et éducatifs pour une enveloppe globale de 1,65 million de dirhams, et permis de former 620 enseignantes et enseignants. En plus, 354 mères ont bénéficié d’un encadrement dans le but de renforcer leur leadership et leur participation dans la vie scolaire. Ces investissements ont produit un impact positif sur la qualité des apprentissages, l’inclusion, la persévérance scolaire et l’implication des familles dans le quotidien des établissements scolaires.

CARE Maroc a présenté, vendredi 25 septembre à Rabat, le bilan du projet Miftah Anajah à l’occasion de son séminaire de clôture.

Déployé pendant 39 mois dans les régions de Marrakech-Safi et de Béni Mellal-Khénifra, le projet a été mené en partenariat avec la Fédération Nationale des Associations des Parents d’Élèves au Maroc (FNAPEM) et le Rabat Social Studies Institute (RSSI).

Il s’inscrit dans la vision des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi et de Béni Mellal-Khénifra. Il s’appuie sur l’accompagnement des Directions provinciales de l’Éducation nationale de Marrakech et de Khénifra.

Miftah Anajah relève du Programme intégré d’appui à l’éducation et à la formation (PIAFE), dans le cadre du partenariat entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne. Il vise à mettre en valeur des modèles pertinents pour l’éducation et la formation professionnelle, en impliquant les institutions et la société civile.

UNE MOBILISATION COLLECTIVE POUR ANCRER DURABLEMENT LES ACQUIS DU PROJET DANS LES COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES

En cohérence avec les objectifs du développement durable, notamment la promotion d’une éducation de qualité, la réduction des inégalités et l’action dans le cadre de partenariat, Miftah Anajah a été conçu pour renforcer la qualité des apprentissages, l’éducation inclusive et la persévérance scolaire, en associant plus étroitement les établissements, les équipes éducatives, les familles et les acteurs locaux.

Le séminaire de clôture, qui a réuni des représentants du Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, de l’Union européenne et des Académies régionales d’éducation et de formation, aux côtés des partenaires et des acteurs de terrain, a également visé à renforcer la capacité des communautés éducatives à identifier leurs priorités et à développer des réponses adaptées aux réalités de chaque établissement, l’objectif final étant de favoriser la coopération entre les différents acteurs de la communauté éducative.

« La réussite éducative se construit aussi dans la relation de confiance entre l’école, les familles et les acteurs du territoire. Avec Miftah Anajah, nous avons vu les associations de parents d’élèves prendre leur place , des équipes éducatives partager leurs pratiques et des solutions naître des besoins exprimés localement portés par les AMPTEs et acteurs locaux . La clôture du projet marque une étape :Notre ambition, avec nos partenaires et le soutien de l’Union européenne, est que ces pratiques continuent à vivre et à inspirer d’autres initiatives en faveur d’une éducation inclusive et de qualité. » Hlima Razkaoui, directrice de CARE Maroc

19 PROJETS PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIFS POUR RÉPONDRE AUX PRIORITÉS DES ÉTABLISSEMENTS

Les projets soutenus ont été conçus à partir des priorités identifiées dans les établissements. Ils ont permis de travailler sur la persévérance scolaire, le bien-être et l’inclusion des élèves, tout en renforçant l’accompagnement des familles et en utilisant différents supports éducatifs adaptés aux contextes locaux. Au total, 19 projets pédagogiques et éducatifs ont été soutenus à hauteur de 1,65 million de dirhams.

« La force de ce projet réside dans sa capacité à donner aux établissements scolaires les moyens de concevoir et de porter leur propre projet d’école. En associant les directions, les enseignants, les associations de mères et les associations de parents d’élèves, nous encourageons une participation inclusive et créons les conditions nécessaires pour inscrire les actions engagées dans la durée. » Noureddine AKOURI, Président de la Fédération Nationale des Associations des Parents d’Élèves au Maroc (FNAPEM)

620 ENSEIGNANT.E.S FORMÉ.E.S ET 354 MÈRES ACCOMPAGNÉES POUR RENFORCER LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

Les actions de formation ont renforcé les compétences des équipes éducatives et des associations de parents dans la conduite de projets, la gouvernance et la gestion associative. Elles ont également contribué à renforcer la participation des parents et leur capacité à prendre part aux initiatives développées dans les établissements.

Cette dynamique s’est également appuyée sur la mobilisation de 36 associations de mères, de pères et de tuteurs d’élèves, de 51 associations d’appui à l’école de la réussite et sur la création de 30 espaces de coordination multi-acteurs au sein des établissements.

17 BONNES PRATIQUES TESTÉES ET CAPITALISÉES POUR FACILITER LEUR REPRODUCTION

Au terme du projet, des pratiques jugées particulièrement efficaces ont été identifiées et documentées pour faciliter leur reproduction dans d’autres établissements. Le séminaire de clôture a permis de partager ces expériences avec les parties prenantes de l’éducation et d’en tirer des enseignements pour la suite.

Les 30 MAT (Menassates Anajah Tarbaoui) créées dans les établissements constituent également un acquis du projet. Ces espaces de coordination réunissent différents acteurs autour de la conception et de la mise en œuvre de projets pédagogiques. Ils offrent une base concrète pour prolonger les pratiques qui ont fait leurs preuves et les adapter à d’autres contextes éducatifs.