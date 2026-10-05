Chambre des représentants: Quatre partis politiques annoncent la formation d’un groupement parlementaire commun

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Front des Forces Démocratiques (FFD), le Parti de l’Équité (PE), le Parti des Néo-Démocrates (PND) et le Parti de l’Unité et de la Démocratie (PUD) ont annoncé la formation d’un groupement parlementaire commun à la Chambre des représentants, au regard des résultats des dernières élections législatives.

Dans un communiqué conjoint, les partis ont annoncé que cette initiative vise à insuffler une nouvelle dynamique à la pratique parlementaire et faire de l’action parlementaire une force de proposition et un levier pour des nouvelles initiatives législatives de poids.

Elle vise aussi à mobiliser les mécanismes de contrôle pour évaluer en profondeur les politiques publiques, traduire les préoccupations pressantes des citoyens en des politiques et des stratégies de travail applicables, soulignent les partis, qui s’engagent à œuvrer selon une approche nationale faisant prévaloir les intérêts supérieurs de la patrie.

Ces formations politiques ont également exprimé leur volonté de prôner une pratique parlementaire éthique et citoyenne qui contribue à l’amélioration de la décision législative.

Dans ce sens, le président du Parti de l’Équité, Chakir Achahbar, a indiqué que l’adhésion de son parti à ce groupement parlementaire procède d’une profonde conviction de la nécessité de garantir une plus grande efficacité de l’action parlementaire, en adoptant de nouvelles méthodologies innovantes pour tirer vers le haut la performance de la Chambre des représentants.

Dans une déclaration à la MAP, il a affirmé que la formation de ce groupement vise aussi à renforcer le suivi par les citoyens de la pratique démocratique au sein des institutions, à leur tête le parlement.

S’agissant des priorités législatives et de contrôle du groupement, Achahbar a assuré que ledit groupement accordera une grande importance aux différents dossiers qui concernent le contrôle de l’action du gouvernement ou les institutions qui en relèvent, exprimant l’ambition des composantes du groupement de contribuer à répondre aux aspirations de l’ensemble des citoyens.

Ledit groupement parlementaire annoncé se compose de six parlementaires, suite aux résultats obtenus aux élections législatives du 23 septembre: le FFD et le PE (2 sièges chacun), et un siège chacun pour le PND et le PUD.